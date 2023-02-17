صادرات السيارات الكورية تسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق على أساس أشهر يناير

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تبين أن حجم إنتاج السيارات الكورية ومبيعاتها المحلية وصادراتها قد شهدت نموا للشهر السادس على التوالي، وأن حجم صادراتها سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق في شهر يناير الماضي.ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة اليوم الاثنين، بلغت قيمة صادرات كوريا الجنوبية من السيارات 4 مليارات و980 مليون دولار في شهر يناير الماضي، بزيادة نسبتها 21.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها على الإطلاق على أساس أشهر يناير.وأشار التقرير إلى أن عدد السيارات التي تم تصديرها بلغ 201 ألف وحدة في يناير، بزيادة نسبتها 11.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وحسب الشركات، زاد عدد السيارات التي صدرتها شركة "هيون ديه موتور" بنسبة 1.1%، فيما زاد عدد سيارات "كيا" المصدرة بنسبة 19.7%.وبلغت قيمة صادرات السيارات الكورية الصديقة للبيئة مليارا و790 مليون دولار في يناير، بزيادة نسبتها 42.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغ عدد تلك السيارات 57 ألف وحدة، بزيادة نسبتها 29.8%.وبهذا تكون حصة السيارات الصديقة للبيئة من إجمالي قيمة صادرات السيارات الكورية قد تجاوزت مستوى 35% لأول مرة.وقال التقرير إن حجم إنتاج السيارات في يناير بلغ 307 آلاف وحدة، بزيادة 13.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما أدى إلى زيادة حجم مبيعاتها في السوق المحلية بنسبة 4.7%.