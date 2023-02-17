انخفاض عدد دور الحضانة في كوريا بمقدار 10 آلاف

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مع الاستمرار في انخفاض معدل الخصوبة في كوريا الجنوبية، شهد عدد دور الحضانة الخاصة للأطفال تراجعا بمقدار حوالي 10 آلاف على مستوى البلاد خلال السنوات الخمس الماضية.ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الصحة والرفاهية، بلغ عدد دور الحضانة للأطفال 30 ألفا و923 في نهاية العام الماضي، بانخفاض مقداره 9 آلاف و315 مقارنة بنهاية عام 2017.وأشار التقرير إلى أن عدد دور الحضانة المنزلية صغيرة الحجم انخفض بنسبة 40%، من 19 ألفا في نهاية عام 2017 إلى 12 ألفا في نهاية العام الماضي.وأرجع التقرير السبب في انخفاض عدد دور الحضانة للأطفال إلى انخفاض عدد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد، بسبب تراجع معدل الخصوبة الكلي إلى 0.98 شخص في عام 2018.وتوقع التقرير أن تزداد وتيرة إغلاق دور الحضانة إذا استمر معدل الخصوبة في التراجع.