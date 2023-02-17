الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

المحلية

انخفاض عدد دور الحضانة في كوريا بمقدار 10 آلاف

Write: 2023-02-20 12:33:47Update: 2023-02-20 13:30:07

انخفاض عدد دور الحضانة في كوريا بمقدار 10 آلاف

Photo : YONHAP News

مع الاستمرار في انخفاض معدل الخصوبة في كوريا الجنوبية، شهد عدد دور الحضانة الخاصة للأطفال تراجعا بمقدار حوالي 10 آلاف على مستوى البلاد خلال السنوات الخمس الماضية.
ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الصحة والرفاهية، بلغ عدد دور الحضانة للأطفال 30 ألفا و923 في نهاية العام الماضي، بانخفاض مقداره 9 آلاف و315 مقارنة بنهاية عام 2017.
وأشار التقرير إلى أن عدد دور الحضانة المنزلية صغيرة الحجم انخفض بنسبة 40%، من 19 ألفا في نهاية عام 2017 إلى 12 ألفا في نهاية العام الماضي.
وأرجع التقرير السبب في انخفاض عدد دور الحضانة للأطفال إلى انخفاض عدد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد، بسبب تراجع معدل الخصوبة الكلي إلى 0.98 شخص في عام 2018.
وتوقع التقرير أن تزداد وتيرة إغلاق دور الحضانة إذا استمر معدل الخصوبة في التراجع.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;