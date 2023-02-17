الأمم المتحدة تدين استفزازات كوريا الشمالية الصاروخية

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ندد الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" بالتجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية أمس الأحد، ودعا بيونغ يانغ إلى التوقف عن الأعمال الاستفزازية.وفي بيان أصدره "ستيفان دوجاريك" المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قال إن الأمين العام يدين بشدة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات.وأضاف المتحدث أن "غوتيريس" كرر دعوة بيونغ يانغ إلى التوقف الفوري عن أي أعمال استفزازية أخرى، والالتزام بواجباتها الدولية بناء على القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.كما دعا "غوتيريس" كوريا الشمالية إلى استئناف الحوار لتحقيق السلام المستدام ونزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل وقابل للتحقق.ومن جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية انتهاك للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وأنه يهدد الدول المجاورة والمجتمع الدولي، مدينا استفزازات كوريا الشمالية الصاروخية الباليستية. وأضاف المتحدث أن تعهدات الولايات المتحدة بالدفاع عن أمن كوريا الجنوبية واليابان لا تزال ثابتة.كما ندد الاتحاد الأوربي في بيان للمتحدث باسم مفوضية الشؤون الخارجية، بالبرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، وقال إن هذه البرامج تهدد جميع دول العالم. وشدد على ضرورة أن يستجيب مجلس الأمن الدولي استجابة مناسبة لاستفزازات كوريا الشمالية. ودعا بيونغ يانغ إلى التوقف الفوري عن إطلاق صواريخ باليستية، والعودة إلى الحوار البناء مع كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وأضاف أن الطريق الوحيد للحفاظ على السلام والأمن المستدامين هو أن تعمل كوريا الشمالية على ضمان إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه.وبالإضافة إلى ذلك، أصدر وزراء خارجية دول مجموعة السبع بيانا أول من أمس السبت أدانوا فيه إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا طويل المدى، وقالوا إن بيونغ يانغ انتهكت بشكل واضح قرارات مجلس الأمن الدولي.