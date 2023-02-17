وزير الدفاع الكوري يزور القوات الخاصة الكورية في الإمارات

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زار وزير الدفاع "لي جونغ سوب" وحدة القوات الخاصة الكورية الجنوبية في الإمارات العربية المتحدة، خلال زيارته الرسمية إلى الإمارات.ووفقا لوزارة الدفاع، التقى "لي" بأفراد من وحدة "أخ" أمس الأحد، حيث استمع إلى مشاكلهم وتفقد أحوال إقامتهم هناك وقيامهم بالواجبات العسكرية.وأشاد الوزير بالجنود لتفانيهم في الخدمة في دولة أجنبية بعيدة، قائلا إن عملهم الجاد أصبح رمزا للثقة والتعاون بين كوريا الجنوبية والإمارات.وقد تم تشكيل وحدة "أخ" في عام 2011، وهي تقوم بتدريب القوات الخاصة الإماراتية والمساعدة على تعزيز قدرات القوات الإماراتية من خلال إجراء تدريبات مشتركة.كما زار "لي" أيضا أمس مسجد الشيخ زايد الكبير في أبو ظبي، وقبر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الإمارات وأول رئيس لها.