كوريا الشمالية تمنح ميدالية لمنصة إطلاق الصواريخ العابرة للقارات

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منحت كوريا الشمالية مرة أخرى ميدالية ولقب البطل لمنصة إطلاق متنقلة للصواريخ الباليستية العابرة للقارات.وأظهرت لقطات لإطلاق الصاروخ "هوا صونغ 15" الأخير بواسطة كوريا الشمالية يوم الأحد، بثها التلفزيون المركزي الكوري الشمالي الذي تديره الدولة، ميدالية على باب مقعد السائق للقاذفة المتنقلة.ويبدو أن ميدالية النجم الذهبي لديها تصميم مشابه للتصميم الممنوح لمن يحصل على لقب "بطل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية"، وهو لقب يُمنح لمن يساهم في دعم النظام الحاكم أو الحزب. ووفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، شوهدت الميدالية على قاذفة الصواريخ العابرة للقارات في عاميْ 2018 و2020، وكذلك خلال العروض العسكرية الكورية الشمالية.ونظرا لأنه من النادر أن تمنح كوريا الشمالية ذلك اللقب لشيء، وليس لشخص، فإنه من المُعتقد أن السلطات الكورية الشمالية تعطي أولوية لتطوير منصات الإطلاق الصاروخي المتنقلة، التي تكون على شكل شاحنة طويلة، وتقوم بنقل الصواريخ إلى موقع الإطلاق المطلوب، ثم تنصيب أنبوب الإطلاق، ثم إطلاق الصاروخ.