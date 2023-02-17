النموذج الأولي للطائرة المقاتلة كي إف 21 ذات المقعديْن يكمل رحلة تجريبية ناجحة

Photo : YONHAP News

أكمل النموذج الأولي للطائرة المقاتلة الكورية الجنوبية "كي إف 21"، التي تحتوي على مقعدين، أول رحلة تجريبية لها بنجاح.وقالت إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي أمس الاثنين إن النموذج الأولي الرابع من الطائرة المقاتلة قد أقلع من الجناح الثالث للتدريب على الطيران التابع لسلاح الجو في مدينة "سا تشون" بمقاطعة جنوب "كيونغ سانغ" في الساعة 11:19 صباحا، حيث أكمل رحلة مدتها 34 دقيقة.ويذكر أن هناك ستة نماذج أولية من المقاتلة "كي إف 21"، منها ثلاثة نماذج أولية تم اختبارها في وقت سابق وكانت جميعها ذات مقعد واحد.وكان النموذج الذي تم اختباره بالأمس هو الرابع ويحتوي على مقعدين، وسيُستخدم أساسا لتدريب الطيارين الجدد.ومن المقرر أن يتم إجراء اختبارات على النموذجين الخامس والسادس من خلال رحلات تجريبية في غضون النصف الأول من هذا العام، كما سيتم إجراء اختبارات أداء على جميع النماذج الأولية الستة.