زلزال جديد يهز الحدود التركية السورية

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ضرب زلزال جديد بلغت قوته 6.4 درجة بمقياس ريختر، منطقة جنوب تركيا بالقرب من الحدود مع سوريا، أمس الاثنين، وذلك بعد أسبوعين من أول زلزال مميت ضرب نفس تلك المنطقة.وقال مركز رصد الزلازل الأوربي المتوسطي إن الزلزال وقع في حوالي الساعة 8:04 من مساء أمس الاثنين، في منطقة تبعد 16 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من مدينة "أنطاكيا"، التي تعد واحدة من أكثر المناطق تضررا من الزلزال السابق. ويقدر عمق الزلزال الأخير بحوالي عشرة كيلومترات.ووفقا لوكالة رويترز ووسائل إعلام أخرى، قال وزير الداخلية التركي "سليمان صويلو" إن ثلاثة أشخاص على الأقل قد لقوا مصرعهم وأصيب 213 شخصا في الزلزال بالأمس، والذي شعر أيضا به الناس في كل من مصر ولبنان.كما قالت السلطات في منطقة "هاتاي" في جنوب تركيا إن الزلزال الأخير أدى إلى تدمير المباني في "أنطاكيا"، وأن الناس حوصروا تحت الأنقاض.ولا تزال كل من تركيا وسوريا تعانيان من الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7.8 درجة، والذي ضرب المنطقة نفسها في السادس من فبراير، وأسفر عن مصرع حوالي 46 ألف شخص في البلدين.