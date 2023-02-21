مجلس الأمن الدولي يفشل في إدانة كوريا الشمالية لإطلاقها صواريخ عابرة للقارات

Photo : YONHAP News

فشل مجلس الأمن الدولي في تبني قرار بشأن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات، وذلك خلال جلسة مفتوحة عقدها لمناقشة هذه القصية أمس الاثنين.وخلال الجلسة التي عُقدت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أدانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان بأشد العبارات سلسلة إطلاق الصواريخ الباليستية بواسطة كوريا الشمالية مؤخرا، ودعت إلى رد رسمي من قبل مجلس الأمن الدولي. لكن الصين وروسيا أعربتا عن معارضتهما لأي إجراء آخر من قبل المجلس، وقالتا إن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ كان ردا صحيحا على التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية.وقدمت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة "ليندا توماس غرينفيلد" اقتراحا بإصدار بيان رئاسي رسمي، وهو ما يعد أقل مستوى من إصدار قرار، لإدانة استفزازات كوريا الشمالية.وقد عقدت جلسة الأمس بعد وقت قصير من إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى يوم أمس الاثنين، وبعد يومين من إطلاقها ما زعمت أنه صاروخ باليستي عابر للقارات.