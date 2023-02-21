الرئيس يون يوافق على طلب اعتقال رئيس الحزب الديمقراطي المعارض

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وافق الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" على خطة وزارة العدل لإرسال طلب للحصول على موافقة برلمانية على اعتقال رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ".وقال المتحدث باسم الرئاسة إن الاقتراح الذي يسعى للحصول على الموافقة على اعتقال "لي" تم تلقيه يوم أمس الاثنين ومُنح موافقة من الرئيس، موضحا أنه سيتم إرسال الاقتراح إلى البرلمان بعد ذلك. وقد أرسلت محكمة منطقة سيول المركزية طلبا بالموافقة على اعتقال "لي" إلى مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية يوم الجمعة.وقد حصل الطلب على موافقة النيابة العامة ووزارة العدل قبل إرساله إلى رئيس الجمهورية، وسوف يتم إبلاغ الاقتراح إلى البرلمان خلال جلسة عامة يوم الجمعة، ومن المرجح أن يطرح للتصويت يوم الاثنين القادم.ويذكر أنه خلال الأسبوع الماضي سعى وكلاء النيابة العامة إلى إصدار مذكرة توقيف بحق "لي جيه ميونغ" بسبب الاتهامات التي يواجهها بالفساد والرشوة، ولكن لا يمكن تنفيذ مثل ذلك الاعتقال إلا بموافقة برلمانية تتجاوز الحصانة من الاعتقال الممنوحة للنواب في أثناء انعقاد أعمال البرلمان.