توقعات التضخم في كوريا ترتفع للشهر الثاني في فبراير

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ارتفعت توقعات التضخم في كوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي في فبراير الجاري، بسبب المخاوف من رفع رسوم المرافق العامة.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء إن التضخم المتوقع، الذي يقيس تقديرات المستهلكين بشأن زيادات الأسعار على مدى الأشهر الـ12 التالية، قد ارتفع إلى 4% هذا الشهر، بزيادة بلغت عُشر نقطة مئوية مقارنة بتوقعات يناير.وكانت تلك الزيادة، التي عزاها البنك المركزي إلى زيادة رسوم المرافق العامة وخطة رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق والحافلات، للشهر الثاني على التوالي، في حركة صعودية بعد الانخفاض إلى 3.8% في ديسمبر.وأضاف التقرير أن توقعات المستهلكين للتضخم خلال العام الماضي قد سجلت 5.2%، بزيادة مقدارها 0.2% مقارنة بتوقعاتهم في شهر يناير.ومن ناحية أخرى، انخفض مؤشر ثقة المستهلك، الذي يقيس كيفية تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الوطنية والشخصية في المستقبل، بمقدار 0.5% على أساس شهري، ليصل إلى 90.2%.