إيران تحث كوريا الجنوبية على تصحيح تصريحات الرئيس يون

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أعربت إيران عن أسفها لعدم وجود تصحيح من قبل كوريا الجنوبية بسبب التصريحات التي أدلى بها الرئيس "يون صوك يول" ووصف فيها إيران بأنها "عدو" لدولة الإمارات العربية المتحدة.ونقل تقرير نشرته وكالة الأنباء الإيرانية التي تديرها الدولة، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "ناصر كنعاني" قوله إن القضية النابعة من تصريحات الرئيس يون في أثناء زيارته للقوات الكورية الجنوبية المتمركزة في أبو ظبي الشهر الماضي، تشير إلى أن تصريحات يون تلك غير مهنية، وإنه يتعين على حكومة كوريا الجنوبية اتخاذ خطوات لتصحيح الوضع، ولكن للأسف لم يتم بذل أي جهود في هذا الصدد.كما كرر "كنعاني" دعوة طهران لسيول لإلغاء تجميد الأموال الإيرانية في البنوك الكورية الجنوبية، وقال إن هذا المطلب هو حق إيران المشروع ولا علاقة له بالعقوبات الأمريكية ضد طهران.ويذكر أنه قد تم تجميد ما يقدر بحوالي سبعة مليارات دولار من الأموال الإيرانية في بنوك كوريا الجنوبية منذ عام 2018 بسبب العقوبات الأمريكية على طهران.