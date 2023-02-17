مؤسسة السياحة الكورية تختار 51 مسارا من مواقع هالليو منها طريق بي تي إس

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صرحت مؤسسة السياحة الكورية اليوم بأنها اختارت 51 مسارا من المواقع السياحية الخاصة بموجة الثقافة الكورية "هالليو" من أجل خدمة عشاقها القادمين من مختلف أرجاء العالم.وتضم تلك المسارات حوالي 200 موقعٍ سياحي ذي صلة في 6 موضوعات، وهي: الكي بوب، ونجوم هالليو، والمسلسلات، وبرامج التسلية، والأفلام، والمحتويات الكورية، بما في ذلك طريق بي تي إس ومواقع تصوير الفيديوهات الموسيقية لأغاني الكي بوب، وجولات في المطاعم التي يحبها نجوم هالليو، وجولات في أماكن تصوير الأفلام الكورية وغيرها من الأماكن التي يرغب عشاق هالليو في زيارتها.كما أصدرت المؤسسة الكورية كتيبا إرشاديا بعنوان "هالليو ويكي" يضم 14 من أبرز تلك المسارات من أجل خدمة السياح الفرديين، وهي 7 مسارات في سيول ومنطقة العاصمة الكبرى، و7 مسارات أخرى في غيرها من المناطق في كوريا.ويمكن الاطلاع على النسخة الإلكترونية من الكتاب باللغة الكورية على موقع المؤسسة الرسمي، وسوف يتم الكشف في منتصف الشهر القادم عن النسخ المترجمة بالإنغليزية واليابانية والصينية.