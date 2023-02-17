الحكومة الكورية تصدر تقرير استراتيجية الدفاع الوطني قريبا

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ستصدر حكومة كوريا الجنوبية قريبا تقرير "استراتيجية الدفاع الوطني" الذي سيتضمن الإطار الرئيسي لسياسات الدفاع الوطني خلال السنوات الخمس عشرة القادمة. ووفقا لوزارة الدفاع الكورية، فإن الحكومة تخطط لإصدار التقرير خلال الشهر القادم.وقد ظلت الحكومة الكورية تصدر هذا النوع من التقارير كل خمس سنوات، إلا أنها قررت في عام 2021 تغيير الفترة الفاصلة بينها إلى 15 سنة.ومن المتوقع ألا يتم الكشف عن هذا التقرير باعتباره مصنفا سريا، لكن التقرير الرسمي الصادر عن وزارة الدفاع لعام 2022 يوم 16 فبراير الجاري قد أوضح أربعة أهداف رئيسية لتلك الاستراتيجية، وهي: الدفاع المتكامل والنشط، والإبداع والتعزيز الذاتي، والتحالف والتضامن، والأمن والتعايش.ويتمثل الدفاع المتكامل والنشط في إنشاء موقف دفاعي متكامل ونشط استعدادا للتهديدات الأمنية المعقدة، مثل التقدم النووي لكوريا الشمالية، وتكثف المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، وتغير المناخ. ويتمثل الإبداع والتعزيز الذاتي في تعزيز النظام الكوري الجنوبي ثلاثي المحاور استعدادا لتهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية، وتطوير القدرات العملياتية السيبرانية والكهرومغناطيسية والفضائية، وتسريع إنشاء نظام قتالي معقد مأهول وغير مأهول، وتعزيز قدرات الاستجابة للطائرات بدون طيار. أما التحالف والتعايش فيستهدفان تطوير التحالف الكوري الأمريكي إلى تحالف استراتيجي دولي شامل، وتوسيع وتعزيز شبكة التعاون الدولي في الدفاع.وقد وضع الجيش 6 أولويات لتحقيق هذه الأهداف، وهي: إنشاء موقف وطني متعدد الاتجاهات، وتوسيع قدرات الاستجابة، وتعزيز قدرات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، والتطوير السريع للتحالف العسكري بين كوريا والولايات المتحدة، والأمن والشفافية، والتعاون في الدفاع بين الجيش والقطاع العام، وإنشاء ثقافة الدفاع، وتطوير صناعة الدفاع.وسوف يتم إقرار النسخة النهائية من تقرير استراتيجية الدفاع الوطني بعد الحصول على موافقة من الرئيس "يون صوك يول".