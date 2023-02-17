كوريا الشمالية تبلغ مواطنيها بإطلاق صواريخ من قاذفة متعددة

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أبلغت كوريا الشمالية مواطنيها عبر وسائل الإعلام بأنها أطلقت صواريخ من قاذفة متعددة بقطر 600 ملليمتر، أمس.ونشرت صحيفة "رودونغ شينمون" الكورية الشمالية تقريرا اليوم حول عملية الإطلاق الصاروخي التي تمت بالأمس، بعد أن كانت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية قد نشرت تقريرا عنه صباح أمس، ثم نقلت نفس الخبر القناة التلفزيونية الكورية الشمالية بعد الظهر.يذكر أنه من غير المعتاد أن تنشر كوريا الشمالية أخبارا عن إطلاق الصواريخ البالستية، ولذلك ينظر إلى نشر وسائل الإعلام الكورية الشمالية تقارير عن عملية الإطلاق أمس، على أنه يستهدف تعريف المواطنين في الشمال بذلك على نطاق واسع.ويرى الخبراء إن كوريا الشمالية تسعى بذلك إلى تغيير اهتمام مواطنيها إلى التهديدات الخارجية في ظل تفاقم الأزمة الغذائية الداخلية نتيجة للعقوبات الدولية وتدابير إغلاق الحدود لمنع انتشار فيروس كورونا.وقالت الصحيفة الكورية الشمالية إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة نفذتا مناورات عسكرية جنوبية مشتركة يوم الأحد، باستخدام حوالي 10 طائرات، بما في ذلك، القاذفة الاستراتيجية الأمريكية بي - 1 بي، ومقاتلات الشبح "إف -35"، مشيرة إلى أن إطلاق الصواريخ من القاذفة المتعددة جاء ردا على تلك المناورات الكورية الجنوبية الأمريكية.