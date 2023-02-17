سانغ ريونغ الكورية تكمل إنشاء فندق أتلانتس ذا رويال في دبي

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صرحت شركة "سانغ ريونغ" الكورية للإنشاءات أمس بأنها أكملت بنجاح عمليات إنشاء الفندق الفاخر "أتلانتس ذا رويال" في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.وكانت الشركة الكورية قد فازت بعقد مشروع إنشاء ذلك الفندق الفاخر ذي المستوى العالمي من مؤسسة دبيالحكومية للاستثمارات في شهر ديسمبر من عام 2015، وبدأت في تنفيذه في يوليو من عام 2016.ومنذ ذلك الحين تم تمديد فترة الإنشاءات نتيجة لتغييرات في التصميم وتداعيات جائحة كورونا، وبالتالي استغرقت عمليات بناء الفندق 80 شهرا، أي 6 أعوام و8 أشهر.ويقع الفندق الجديد في جزيرة "نخلة جميرا" الاصطناعية، ويشتمل على 3 مبان فندقية تحتوي على 791 طابقا، و3 مبان سكنية فاخرة مكونة من 231 غرفة.وقد بلغت تكلفة البناء الإجمالية مليارا و254 مليون دولار.ويتميز الفندق باحتوائه على 94 حماما للسباحة، بما في ذلك مسبح فائق الفخامة.