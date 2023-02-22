انطلاق فريق العمل المعني بتحسين الممارسات المصرفية

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ستطلق السلطات المالية في كوريا الجنوبية فريق عمل يهدف إلى تحسين الممارسات واللوائح في القطاع المصرفي.ووفقا لمصادر في الصناعة المالية، ستعقد لجنة الخدمات المالية الاجتماع الأول لفريق العمل اليوم الأربعاء مع هيئة الرقابة المالية والبنوك التجارية.كما سيحضر مسؤولون من مختلف المنظمات الأخرى ذات الصلة لمناقشة الإجراءات والتوجيهات ذات الصلة بتحسين إدارة البنوك وتشغيلها.وسوف يكون ذلك الاجتماع متابعة للاجتماع الاقتصادي الطارئ الذي عقده الرئيس "يون صوك يول" الأسبوع الماضي عندما انتقد هيمنة المؤسسات المالية على السوق والأرباح الزائدة، وهو ما أطلق عليه اسم "حزب المال".ومن المتوقع أن يناقش أعضاء فريق العمل ست مهام رئيسية، بما في ذلك المنافسة في السوق، وأنظمة الأجور، وأسعار الفائدة، والمساهمة الاجتماعية، والتوصل إلى إجراءات مضادة حتى نهاية يونيو القادم.