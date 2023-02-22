حصيلة قتلى زلازل تركيا وسوريا تصل إلى 48 ألفا

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ارتفع عدد القتلى في تركيا بأكثر من ألف في يوم واحد بعد الزلزال الأخير الذي أول من أمس الاثنين وبلغت قوته 6.3 درجة بمقياس ريختر، والذي ضرب نفس المنطقة التي دمرتها الزلازل القوية قبل أسبوعين.ووفقا لهيئة الكوارث والطوارئ التركية، بلغ عدد الذين لقوا حتفهم بسبب تلك الزلازل حتى أمس الثلاثاء 42 ألفا و310 أشخاص، منذ الزلزال الأول في يوم 6 فبراير.ويمثل الرقم الجديد زيادة بمقدار ألف و154 مقارنة باليوم الأسبق، ولكن من غير المؤكد ما إذا كانت الوفيات المؤكدة الجديدة ناجمة عن زلزال يوم الاثنين.وقد قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن احتمال وفاة 100 إلى ألف شخص بسبب الزلزال الجديد يبلغ 46%، بينما كان هناك احتمال بنسبة 29% بمصرع ما بين ألف إلى عشرة آلاف شخص.ومع عدم وجود تحديثات منذ عدة أيام حول عدد القتلى بسبب الزلزال في سوريا، تجاوز إجمالي عدد القتلى من البلدين 48 ألفا.