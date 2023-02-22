استقرار مؤشر معنويات الأعمال في كوريا خلال شهر فبراير

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ظل مؤشر معنويات الأعمال في كوريا الجنوبية ثابتا في شهر فبراير الجاري وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي المستمرة.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء إن مؤشر مسح الأعمال لجميع الصناعات قد سجل 69 نقطة في شهر فبراير، دون تغيير عن الشهر السابق، ليظل عند أقل مستوى له منذ 28 شهرا، أي منذ سبتمبر 2020، عندما بلغ 64 نقطة.ويذكر أن قراءة المؤشر بأقل من 100 نقطة يعني أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين بشأن معنويات الأعمال.وقد وصل مؤشر معنويات المصنعين إلى 63 نقطة في فبراير، بانخفاض ثلاث نقاط عن الشهر السابق، حيث تراجع للشهر الثالث على التوالي وسجل أقل مستوى له منذ يوليو 2020 عندما بلغ حينها 59 نقطة.وارتفع مؤشر القطاعات غير التصنيعية بنقطتين على أساس شهري إلى 73 نقطة، ويرجع ذلك جزئيا إلى إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن الداخلية. وفي الوقت نفسه، ارتفعت توقعات الأعمال التجارية للشركات المحلية لشهر مارس بمقدار ثلاث نقاط على أساس شهري، لتصل إلى 71 نقطة.