مؤشر معنويات الصناعات التحويلية يسجل أقل مستوياته منذ عامين و7 أشهر

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سجل مؤشر معنويات الصناعات التحويلية في كوريا الجنوبية أقل مستوياته منذ عامين و7 أشهر نتيجة لركود الصناعات الرئيسية، وفي مقدمتها صناعة أشباه الموصلات.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، بلغ مؤشر مسح الأعمال للصناعات التحويلية 63 نقطة في شهر فبراير الجاري، بانخفاض مقداره 3 نقاط مقارنة بالشهر الماضي، مسجلا بذلك انخفاضا للشهر الثالث على التوالي.وأشار التقرير إلى أن صناعات الأدوات الإلكترونية والمرئية وأجهزة الاتصالات والآلات شهدت تراجعا بسبب انخفاض الطلب على أشباه الموصلات.كما شهد مؤشر معنويات صناعة المعادن الأساسية انخفاضا بمقدار 5 نقاط، بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام والانكماش في صناعات الإنشاءات والسيارات والسفن.وانخفض مؤشر معنويات الصناعات التصديرية بمقدار 5 نقاط، فيما تراجع المؤشر للصناعات المحلية بمقدار نقطة واحدة.وقد قد تم إجراء هذا المسح على 3 آلاف و225 شركة خلال الفترة من السابع وحتى الرابع عشر من فبراير.