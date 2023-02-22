خبير يدعو لرد أمريكي صارم على أي تجربة نووية بواسطة كوريا الشمالية

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قال خبير أمريكي إنه يتوجب على الولايات المتحدة الرد بشكل صارم على التجربة النووية السابعة التي تستعد كوريا الشمالية لإجرائها.وأصدر "روبرت كارلين" الباحث في مركز "ستيمسون" هذا التقييم أمس الثلاثاء خلال ندوة عُقدت عبر الإنترنت بعنوان "تقييم لنصف فترة رئاسة جو بايدن بشأن السياسات تجاه كوريا الشمالية".وأوضح كارلين، الذي شغل من قبل منصب رئيس قسم شمال شرق آسيا في إدارة المخابرات والأبحاث التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، أنه إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية سابعة، فسوف يتوجب على الولايات المتحدة أن تفتح أبواب "الجحيم المقدس" على النظام الكوري الشمالي أو تخاطر بأن تبدو وكأنها حمقاء.وخلال نفس الندوة، قال "روبرت غالوتشي" الذي عمل كمفاوض أمريكي في محادثات نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية في عام 1994، إن الولايات المتحدة محقة في السعي إلى نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية لكنها تحتاج إلى التفكير في تغيير التكتيكات لتحقيق ذلك الهدف.وانتقد "غالوتشي" الإصرار المستمر على أن الولايات المتحدة ليست لديها نية عدائية ضد النظام الكوري الشمالي، ودعا إلى إصدار بيان أكثر قوة.