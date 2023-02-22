مؤشر البؤس الاقتصادي في كوريا يسجل مستوى قياسيا في يناير

Photo : YONHAP News

ارتفع مؤشر البؤس الاقتصادي في كوريا الجنوبية في شهر يناير الماضي إلى مستوى قياسي مرتفع بالنسبة للشهر الأول من العام.ونقلا عن بيانات قدمتها هيئة الإحصاءات الكورية أمس الثلاثاء، أفاد النائب البرلماني عن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "كيم هوي جيه" بأن مؤشر البؤس، الذي يتم احتسابه بجمع معدلات البطالة والتضخم، قد وصل إلى 8.8 نقطة في يناير الماضي. وكانت قيمة المؤشر في شهر يناير هي الأعلى بالنسبة لأشهر يناير منذ مراجعة حساب معدل البطالة في يونيو من عام 1999.وفي الشهر الماضي، بلغ معدل البطالة 3.6%، بينما بلغ معدل التضخم 5.2%. وقد تم تسجيل الرقم القياسي السابق لشهر يناير في عام 2010، عندما سجل المؤشر 8.5 نقطة، مع معدل بطالة بلغ 5%، ومعدل تضخم عند 3.5%.يذكر أن مؤشر البؤس الاقتصادي أنشأه الخبير الاقتصادي "آرثر أوكون" من أجل قياس أداء المواطن العادي من الناحية الاقتصادية.