سيول تكشف عن استراتيجية جديدة للأمن الوطني الشهر القادم

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من المتوقع أن تكشف الحكومة الكورية الجنوبية قريبا عن استراتيجية جديدة للأمن القومي تشمل السياسات الخارجية والأمنية.وقال مسؤول في المكتب الرئاسي الكوري اليوم الأربعاء إن مكتب الأمن القومي يتخذ حاليا الخطوة الأخيرة في الاستعدادات لنشر الاستراتيجة الجديدة للأمن القومي، موضحا أنه من المرجح أن يتم الكشف عنها في غضون شهر مارس القادم.ومن المتوقع أن تحتوي الاستراتيجة الجديدة على مبادئ توجيهية لتحقيق رؤية الدولة المحورية العالمية التي تساهم في الحرية والسلام والازدهار، وسط الظروف الأمنية سريعة التغير، مثل المنافسة الاستراتيجية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، والحرب في أوكرانيا، وتهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية المتزايدة.كما يُتوقع أن تتضمن أيضا تفاصيل حول كيفية تنفيذ السياسات الرئيسية، بما في ذلك "المبادرة الجريئة" التي أطلقتها حكومة الرئيس "يون صوك يول" تجاه كوريا الشمالية، واستراتيجية كوريا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ التي تعد استراتيجية دبلوماسية رئيسية للحكومة الكورية.