وزيرا الدفاع الكوري والإماراتي يناقشان التعاون الدفاعي

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أجرى وزيرا دفاع كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة محادثات أمس الثلاثاء لتقييم ومناقشة التعاون الدفاعي بين البلدين.ووفقا لوزارة الدفاع في سيول اليوم الأربعاء، اجتمع الوزير "لي جونغ سوب" مع نظيره الإماراتي "محمد أحمد البواردي"، حيث تم إجراء محادثات في مقر وزارة الدفاع الإماراتية في أبو ظبي.وقالت الوزارة إن الجانبين ناقشا السبل الموضوعية لتنفيذ الاتفاقات المتعلقة بالدفاع التي تم التوصل إليها خلال القمة بين رئيسيْ البلدين في يناير. وقد عقدت تلك القمة خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس "يون صوك يول" إلى دولة الإكارات العربية المتحدة، حيث وقع البلدان مذكرات تفاهم بشأن التعاون الاستراتيجي في قطاع الدفاع وبرنامج للتطوير المشترك للجيل القادم من طائرات الشحن متعددة المهام.وبتقييم مفاده أن مذكرات التفاهم كانت علامة بارزة للتعاون الثنائي في قطاع الدفاع، اتفق الوزيران على تحديد نظام أسلحة من أجل التطوير والإنتاج المشترك، وكذلك المجالات المحتملة للبحث المشترك.