كوريا تلغي إلزامية إجراء اختبار بي سي آر للقادمين من الصين

Photo : YONHAP News

قررت حكومة كوريا الجنوبية إلغاء إلزامية إجراء اختبار بي سي آر لفيروس كورونا للقادمين من الصين بعد دخولهم كوريا، اعتبارا من يوم الأول من مارس.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء نائب هيئة إدارة الكوارث والسلامة "كيم سونغ هو"، حيث أوضح أيضا أن معدل العدوى بفيروس كورونا بين القادمين من الصين قد انخفض من 18.4% في الأسبوع الأول من يناير، إلى 0.6% في الأسبوع الثالث من فبراير.وأضاف أن الحكومة الكورية قرؤرت بالتالي إلغاء إلزامية إجراء اختبار بي سي آر للقادمين من الصين بعد دخولهم البلاد اعتبارا من يوم الأربعاء القادم، وسوف تسمح بدخولهم عبر مطار إنتشون الدولي وكذلك المطارات الإقليمية الأخرى.لكن كيم أشار أيضا إلى أن الحكومة ستمدد شرط إجراء اختبار بي سي آر قبل الدخول للقادمين من الصين حتى يوم 10 مارس، جنبا إلى جنب مع شرط ملء نظام إدخال معلومات الحجر الصحي.وأضاف أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية في انخفاض مستمر، حيث انخفض متوسط الحصيلة اليومية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 14.4% على أساس أسبوعي، ليصل إلى 11 ألفا و599، متراجعا للأسبوع الثامن على التوالي.