النيابة تداهم مكاتب حكومة مقاطعة كيونغ كي ضمن التحقيق في مزاعم إرسال الأموال إلى كوريا الشمالية

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داهم مكتب المدعي العام الإقليمي في مدينة "سو وان" اليوم الأربعاء مكاتب المبنيين الجنوبي والشمالي لحكومة مقاطعة كيونغ كي في مدينتي "سو وان" و"أوي جونغ بو".واستهدفت المداهمة المكتب الذي كان يشغله نائب حاكم مقاطعة كيونغ كي السابق "لي هوا يونغ" المتهم بمطالبة رئيس مجموعة شركات "سانغ بانغ اول" السابق "كيم سونغ تيه" بإرسال 5 ملايين دولار إلى كوريا الشمالية في عام 2019 لتمويل مشروع المزرعة الذكية هناك.كما استهدفت المداهمة أكثر من 10 مكاتب وأماكن للإقامة يشتبه في تورطها في إرسال أموال إلى كوريا الشمالية، منها مكتب حاكم مقاطعة كيونغ كي، ومكتب السكرتارية التابع له، ومكتب التخطيط والتنسيق.يشار إلى أن النيابة العامة تجري تحقيقات حاليا مع نائب حاكم مقاطعة كيونغ كي السابق "لي هوا يونغ" بشأن المزاعم المتعلقة بمطالبة "كيم سونغ تيه" رئيس مجموعة "سانغ بانغ اول" السابق بإرسال 5 ملايين دولار إلى كوريا الشمالية لتمويل مشروع المزرعة الذكية نيابة عن المقاطعة.كما يواجه "كيم" أيضا اتهاما بأنه قد أرسل 3 ملايين دولار إضافية إلى بيونغ يانغ لتحقيق زيارة رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم "لي جيه ميونغ" إلى كوريا الشمالية، والذي كان حاكما لمقاطعة كيونغ كي آنذاك.