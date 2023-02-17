استمرار تدهور معدلات الخصوبة في كوريا الجنوبية

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سجلت معدلات الخصوبة في كوريا الجنوبية أقل مستوياتها خلال العام الماضي، حيث بلغ عدد المواليد الجدد أقل من 250 ألفا.وبهذا يكون معدل الخصوبة الكلي في كوريا خلال العام الماضي قد صار أقل من 0.8 طفل، وهو ما تسبب في زيادة القلق من احتمال تعرض البلاد لوتيرة سريعة في انخفاض عدد السكان.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الاحصاءات الكورية، بلغ عدد المواليد الجدد في العام الماضي 249 ألف طفل، بانخفاض نسبته 4.4% مقارنة بالعام الأسبق، مسجلا بذلك أقل مستوياته على الإطلاق.وكان عدد المواليد الجدد قد تراجع لمستوى أقل من 400 ألف في عام 2017، وإلى أقل من 300 ألف في عام 2020.وأشار التقرير إلى أن معدل الخصوبة الكلي، وهو متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم امرأة طوال حياتها، قد بلغ 0.78 طفل في العام الماضي، مسجلا بذلك أقل من 0.8 لأول مرة.الجدير بالذكر أن متوسط معدل الخصوبة الكلي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يبلغ 1.59 طفل.وأرجع مسؤول في هيئة الإحصاءات السبب في انخفاض معدلات الخصوبة إلى تراجع عدد حالات الزواج إلى أقل مستوياته منذ عام 1970.أما عدد الوفيات فبلغ حوالي 372 ألف حالة وفاة في العام الماضي، بزيادة نسبتها 17% مقارنة بالعام الأسبق، بسبب زيادة الشخوخة وانتشار وباء كورونا.وبذلك يكون عدد سكان كوريا قد انخفض بحوالي 123 ألف شخص في العام الماضي، بعد أن كان الانخفاض 57 ألفا في العام الأسبق.