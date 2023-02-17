آسيانا تزيد عدد رحلاتها للوجهات الدولية بمقدار 40 رحلة أسبوعيا

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أعلنت شركة خطوط "آسيانا" الجوية الكورية اليوم الأربعاء عن زيادة عدد رحلاتها إلى 12 وجهة دولية بمقدار 40 رحلة أسبوعيا بدءا من شهر مارس، تماشيا مع زيادة عدد المسافرين.وبموجب خطة "آسيانا"، سيزيد عدد رحلاتها على 3 خطوط تربط بين مطار "إنتشون" الكوري وكل من مطاري "ناريتا" و"أوساكا" اليابانيين، وبين مطار "كيمبو" الكوري ومطار "هانيدا" الياباني، من 14 رحلة إلى 21 رحلة أسبوعيا، بدءا من يوم الرابع والعاشر على التوالي من شهر مارس.كما سيزيد عدد الرحلات بين مطار "إنتشون" الكوري وكل من مطاري "أوكيناوا" و"هانيدا" اليابانيين من 4 رحلات أسبوعيا إلى رحلة واحدة يوميا، بدءا من يوم الخامس عشر من مارس.وسوف تزيد الشركة من عدد رحلاتها إلى مدينة دانانغ الفيتنامية من 4 رحلات إلى 7 رحلات أسبوعيا بدءا من يوم العاشر من مارس، وإلى مدينة ديلهي الهندية من رحلتين إلى 3 رحلات أسبوعيا، اعتبارا من يوم السادس والعشرين من مارس.وسوف يتم أيضا استئناف الرحلات إلى مدينة شيبو الفلبينية 4 مرات أسبوعيا بدءا من يوم الخامس عشر من مارس بعد كان قد تم تعليقها بسبب جائحة كورونا.أما الخط بين إنتشون ومدينة تايبيه التايوانية فسوف يزيد عدد الرحلات عليه من 11 رحلة إلى 14 رحلة أسبوعيا، اعتبارا من يوم الأول من مارس.وبالإضافة إلى ذلك، سيزيد عدد رحلات "آسيانا" على الخطوط التي تربط إنتشون بالمدن الأوربية والأمريكية.