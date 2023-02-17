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السياسية

كوريا تحتج على مشاركة مسؤول ياباني رفيع المستوى في فعاليات يوم داكيشيما

Write: 2023-02-22 14:31:35Update: 2023-02-22 14:36:13

كوريا تحتج على مشاركة مسؤول ياباني رفيع المستوى في فعاليات يوم داكيشيما

Photo : YONHAP News

وجهت الحكومة الكورية احتجاجا شديد اللهجة على مشاركة مسؤول ياباني رفيع المستوى في فعاليات يوم جزر داكيشيما التي نظمتها ولاية "سيمانيه" اليابانية اليوم الأربعاء، داعية الحكومة اليابانية إلى إلغاء الفعاليات بشكل فوري.
يشار إلى أن اليابان تطلق اسم "داكيشيما" على جزر "دوكدو" الكورية.
وأضافت في بيان صادر عن المتحدث باسم وزار الخارجية أن اليابان تكرر ادعاءها بأن جزر "دوكدو" تابعة للأراضي اليابانية. 
وشدد البيان على أن جزر "دوكدو" هي منطقة تابعة للأراضي الكورية تاريخيا وجغرافيا وقانونيا، وبالتالي يتوجب  على الحكومة اليابانية أن تتوقف فورا عن ادعاءاتها، والنظر إلى التاريخ بموقف متواضع.
واستدعى مدير إدارة شؤون آسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارحية الكورية "سوه مين جونغ" الوزير المفوض في السفارة اليابانية لدى سيول "ناوكي كوماكاي" حيث قدم له احتجاجا على مشاركة مسؤول ياباني رفيع المستوى في فعاليات يوم داكيشيما.
وكان المتحدث باسم الحكومة اليابانية أمين مجلس الوزراء الياباني "هيروكازو ماتسونو" قد ادعى في مؤتمر صحفي عقده اليوم أن جزر داكيشيما تابعة للأراضي اليابانية حسب التاريخ والقانون الدولي.
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