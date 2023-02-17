سيول تؤكد أن كوريا الشمالية قادرة على إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات

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أكدت السلطات العسكرية في كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية تمتلك جميع القدرات على إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، موضحة أن هناك احتمالا كبيرا بأن تطلق بيونغ يانغ قمرا اصطناعيا للاستطلاع العسكري.وقال النائب البرلماني عن حزب قوة الشعب الحاكم "يو سانغ بوم" نقلا عن تقرير قدمته وكالة المخابرات العسكرية اليوم الأربعاء للجنة البرلمانية لشؤون المخابرات، إن كوريا الشمالية لديها قدرة كافية على إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات بزاوية عادية حتى الآن، لكنها تضبط الجدول الزمني لفرض ضغط على الولايات المتحدة.وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات من طراز "هوا صونغ 15" مساء يوم الثامن عشر من فبراير باتجاه البحر الشرقي، وسقط الصاروخ غرب منطقة هوكايدو اليابانية بعد تحليقه لحوالي ساعة واحدة.وأضاف النائب "يو" أن وكالة المخابرات العسكرية قد أوضحت أن هناك احتمالا كبيرا بإطلاق كوريا الشمالية قمرا اصطناعيا للاستطلاع العسكري.وفيما يخص التجربة النووية السابعة لكوريا الشمالية، قال "يو" إن وكالة المخابرات العسكرية ترى أن إجراء التجربة النووية السابعة سيكون أمرا ضروريا لاستكمال تصغير القنابل النووية وتخفيض وزنها، وأن هناك احتمالا بقيام بيونغ يانغ بإجراء تلك التجربة.