الرئيس يون يأمر باتخاذ تدبير لتعزيز الرعاية الصحية للأطفال

Photo : YONHAP News

دعا الرئيس "يون صوك يول" إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوث أي فراغ في الرعاية الصحية للأطفال، مشددا على أن رعاية صحة الأطفال هي المسؤولية العليا للدولة.وجاءت تلك الدعوة أمس الأربعاء في أثناء زيارة "يون" إلى مستشفى الأطفال بجامعة سيول الوطنية في وسط سيول.وفي إشارة إلى نقص مستشفيات الأطفال على الرغم من التطور الاقتصادي للبلاد، أمر الرئيس الحكومة بعدم ادخار أي جهود أو موارد وتقديم الدعم لمنع حدوث أي فراغ في الخدمات الطبية للأطفال.وشدد "يون" على أهمية توسيع خدمات الطوارئ الطبية للأطفال، وتعزيز النظام الطبي للأطفال المصابين بأمراض خطيرة، وزيادة الكوادر الطبية المتخصصة في طب الأطفال.وأمر الرئيس وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية بتنفيذ إجراءات تمويل وضمان تقديم الخدمات الطبية الطارئة للأطفال.كما تعهد "يون" بالسعي إلى اتخاذ تدابير لزيادة عدد أطباء وممرضات الأطفال، وأصدر تعليمات للوزارات ذات الصلة بإنشاء نظام يعمل على مدار 24 ساعة يمكنه تقديم الاستشارات الطبية عبر الفيديو للأطفال.