سيول وواشنطن وطوكيو تجري مناورات للدفاع الصاروخي في البحر الشرقي

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أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان مناورات مشتركة للدفاع الصاروخي في المياه الدولية في البحر الشرقي أمس الأربعاء من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا، لمواجهة التهديدات الصاروخية المتزايدة لكوريا الشمالية.ووفقا لهيئة الأركان المشتركة، شارك في المناورات 3 مدمرات، وهي مدمرة الملك "سيجونغ" العظيم الكورية الجنوبية، ومدمرة "يو إس إس باري" الأمريكية، ومدمرة "جي إس أتاغو" من قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية.وركزت الدول الثلاث على ممارسة إجراءات رصد وتعقد واعتراض الأهداف عن طريق المحاكاة بالكمبيوتر مع مشاركة وتبادل المعلومات ذات الصلة.وقالت هيئة الأركان المشتركة إن البلدان الثلاثة عززت التعاون الأمني وعملت على تحسين أنظمة الاستجابة من خلال تدريبات الدفاع الصاروخي البحرية.