واشنطن تقول إن برنامج الصواريخ الكوري الشمالي لا يخدم مصالح الصين

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حذرت الولايات المتحدة من أن الاستفزازات الصاروخية المستمرة من قبل كوريا الشمالية وبرامجها النووية والصاروخية تؤدي إلى زعزعة استقرار السلام في المنطقة، بما في ذلك الصين، مكررة الدعوة لكوريا الشمالية إلى العودة إلى الحوار.وفي مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس" أن الولايات المتحدة تدين إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية باعتباره انتهاكا للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي وتهديدا لأمن الدول المجاورة والمجتمع الدولي.وقال "برايس" إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بنهجها الدبلوماسي تجاه كوريا الشمالية، وحث بيونغ يانغ على العودة إلى الحوار، موضحا أن برامجها النووية والصاروخية ليست شيئا ترغب الصين فيه أو ينبغي أن تسعى إلى تشجيعه.وأضاف أن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي عليهم التزام خاص بالتنفيذ الكامل لقراراته، في إشارة إلى الصين وروسيا.ويأتي تعليق "برايس" بعد يومين من عرقلة الصين وروسيا للجهود التي تقودها الولايات المتحدة لتبني قرار يدين الاستفزاز الصاروخي لكوريا الشمالية في مجلس الأمن الدولي.