الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الدولية

واشنطن تقول إن برنامج الصواريخ الكوري الشمالي لا يخدم مصالح الصين

Write: 2023-02-23 10:14:31Update: 2023-02-23 10:39:50

واشنطن تقول إن برنامج الصواريخ الكوري الشمالي لا يخدم مصالح الصين

Photo : YONHAP News

حذرت الولايات المتحدة من أن الاستفزازات الصاروخية المستمرة من قبل كوريا الشمالية وبرامجها النووية والصاروخية تؤدي إلى زعزعة استقرار السلام في المنطقة، بما في ذلك الصين، مكررة الدعوة لكوريا الشمالية إلى العودة إلى الحوار.
وفي مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس" أن الولايات المتحدة تدين إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية باعتباره انتهاكا للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي وتهديدا لأمن الدول المجاورة والمجتمع الدولي.
وقال "برايس" إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بنهجها الدبلوماسي تجاه كوريا الشمالية، وحث بيونغ يانغ على العودة إلى الحوار، موضحا أن برامجها النووية والصاروخية ليست شيئا ترغب الصين فيه أو ينبغي أن تسعى إلى تشجيعه.
وأضاف أن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي عليهم التزام خاص بالتنفيذ الكامل لقراراته، في إشارة إلى الصين وروسيا.
ويأتي تعليق "برايس" بعد يومين من عرقلة الصين وروسيا للجهود التي تقودها الولايات المتحدة لتبني قرار يدين الاستفزاز الصاروخي لكوريا الشمالية في مجلس الأمن الدولي.

قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;