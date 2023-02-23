ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في كوريا بنسبة 0.4% خلال يناير

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شهد مؤشر أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية ارتفاعا في شهر يناير الماضي، بعد أن كان قد انخفض لمدة شهرين متتاليين.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس إن مؤشر أسعار المنتجين لجميع السلع والخدمات استقر عند 120.29 نقطة في الشهر الماضي، بزيادة 0.4% عن الشهر الأسبق.وبذلك ارتفع المؤشر، الذي يعد مقياسا رئيسيا للتضخم المستقبلي، بعد انخفاضه لشهرين متتاليين، وسجل زيادة بنسبة 5.1% على أساس سنوي، مع استمرار تباطؤ زيادته للشهر السابع على التوالي.وارتفعت أسعار الخدمات، بما في ذلك الكهرباء والغاز والمياه، بنسبة 4% في يناير مقارنة بالشهر الأسبق.ويُعزى الارتفاع في قيمة المؤشر في شهر يناير إلى ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة 10.9%، وهي أكبر زيادة منذ 43 عاما، اي منذ ارتفاعها بنسبة 37.1% في فبراير 1980.وارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والسمكية بنسبة 0.6% على أساس شهري، في حين انخفضت أسعار المنتجات الصناعية بنسبة 0.1% على أساس شهري.