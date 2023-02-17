توقعات برفع سعر الفائدة الأمريكية بـ0.25% الشهر القادم

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من المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية مرة أخرى الشهر القادم.ونشر المجلس أمس الأربعاء محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي عقد في الفترة من 21 يناير إلى 1 فبراير، حيث صوت المسؤولون على زيادة قدرها ربع نقطة مئوية بالإجماع.واتفق معظم المسؤولين على أن إبطاء وتيرة زيادة الفائدة الأمريكية من شأنه أن يسمح لهم بتقييم أفضل لتقدم الاقتصاد نحو تخفيض التضخم إلى الهدف البالغ 2%، لكن قلة من المشاركين فضلوا رفعها بمقدار 50 نقطة أساس.وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إنه من المرجح أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية مرة أخرى في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المقرر عقده يوم 21 مارس.ومن ناحية أخرى، حذر بعض مسؤولي المجلس أيضا من أن النهاية المتسرعة لسياسة التشديد ورفع معدلات الفائدة قد تؤدي إلى تفاقم وضع الاقتصاد، الذي أظهر تحسنا مؤخرا.وسوف يؤدي رفع سعر الفائدة الأمريكية إلى توسيع الفجوة بينها وبين سعر الفائدة في كوريا الجنوبية، مما يزيد من المخاوف بشأن هروب رؤوس الأموال إلى الخارج.