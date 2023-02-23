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الاقتصادية

أسعار البنزين في كوريا تتجاوز أسعار الديزل لأول مرة منذ 8 أشهر

Write: 2023-02-23 10:45:21

أسعار البنزين في كوريا تتجاوز أسعار الديزل لأول مرة منذ 8 أشهر

Photo : YONHAP News


تجاوزت أسعار البنزين في كوريا أسعار الديزل لأول مرة منذ 8 أشهر.
ووفقا لموقع أسعار النفط الذي تديره مؤسسة النفط الوطنية الكورية، بلغ متوسط أسعار البنزين على مستوى البلاد 1579.28 وون للتر الواحد حتى الساعة 9 من صباح اليوم الخميس.
وسجل متوسط أسعار الديزل 1578.37 وون للتر، لينخفض عن سعر البنزين لأول مرة منذ حوالي 8 أشهر، أي منذ يونيو من العام الماضي.
وعلى الرغم من أن أسعار البنزين تزيد عادة عن أسعار وقود الديزل، إلا أن هذا الاتجاه انعكس لأول مرة في مايو من العام الماضي بسبب تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
وبعد ارتفاع أسعار البنزين عن أسعار الديزل لفترة وجيزة آنذاك، عادت أسعار البنزين إلى الانخفاض وظلت أقل من الديزل لأكثر من 8 أشهر منذ 13 يونيو من العام الماضي.
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