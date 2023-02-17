سيول تؤكد أن الردع الأمريكي الموسع يستهدف حمايتها من كوريا الشمالية

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قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي "بارك جين" إن الردع الأمريكي الموسع هو الطريقة الوحيدة التي يمكن بها لبلاده حماية نفسها فعليا من تهديدات كوريا الشمالية.وأدلى الوزير "بارك" بهذه التصريحات أمس الأربعاء في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، ووصف كوريا الشمالية بأنها "خطر واضح وقائم"، حيث إنها لن تتخلى عن الأسلحة النووية طواعية.وقال "بارك" إن ما تفعله كوريا الشمالية خطأ تماما، مستنكرا استمرار إطلاقها صواريخ بوتيرة غير مسبوقة، مع احتمال إجرائها تجربة نووية سابعة. وحذر أيضا من أن كوريا الشمالية تصعد التهديدات النووية والصاروخية وتهدد السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا.وأكد "بارك" أن الردع الأمريكي الموسع يستهدف توفير الحماية الفعالة الوحيدة لكوريا الجنوبية ضد عدوان كوريا الشمالية، وأن تعزيز هذا الردع سيشمل نشر الأصول الاستراتيجية الأمريكية بالإضافة إلى التدريبات والمناورات العسكرية.وأشار وزير الخارجية الكوري الجنوبي إلى أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لن يتخلى عن أسلحته النووية طوعا، مشددا على الحاجة إلى خلق بيئة لا يوجد فيها خيار لكوريا الشمالية سوى العودة إلى طاولة المفاوضات.