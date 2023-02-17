الإبلاغ عن 3 حالات إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور شديد العدوى

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تم تسجيل 3 حالات أخرى مصابة بفيروس إنفلونزا الطيور شديد العدوى "إتش 5 إن 1"، أمس الأربعاء.وأوضحت السلطات الصحية الكورية أنه تم تسجيل إحدى الحالات في مزرعة للبيض في "يون تشون" بمقاطعة "كيونغ كي"، والأخرى في مزرعة للدجاج في "جونغ يوب" في مقاطعة شمال "جولا"، بينما تم تأكيد الحالة الثالثة في مزرعة للسمان في "صو سان" بمقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ".وتعد هذه أولى حالات إصابة مؤكدة بفيروس إنفلونزا الطيور في مزارع للدواجن في كوريا منذ 12 يناير، وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات منذ أكتوبر الماضي إلى 66 حالة.وقرر المقر المركزي لإدارة الكوارث أمس الأربعاء تمديد فترة حملة التطهير على مستوى البلاد في مزارع الدواجن لمدة شهر آخر حتى نهاية مارس.كما ستجري عمليات تفتيش على حوالي 3300 مزرعة للدواجن و120 متجرا للدواجن في الأسواق التقليدية في جميع أنحاء البلاد، للكشف المبكر عن الإصابات بفيروس إنفلونزا الطيور.