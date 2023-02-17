بي تي إس في المركز الثاني ضمن قائمة الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية

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احتلت فرقة "بي تي إس" المركز الثاني في قائمة أبرز الفنانين الدوليين للعام الماضي التي أعدها الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية.الجدير بالذكر أن الفرقة كانت قد احتلت المركز الأول العام الماضي في نفس القائمة.وسجلت الفرقة الكورية اسمها في قائمة عام 2018 لأول مرة من خلال احتلال المركز الثاني ثم احتلت المركز السابع في قائمة عام 2019.وخلال عامي 2020 و2021 احتلت المركز الأول لعامين على التوالي لتصبح أول فنان يحقق ذلك.وبهذه المناسبة قالت شركة بيك هيت موزيك التي تنتمي إليها الفرقة إن بي تي إس سجلت اسمها ضمن المراكز العشرة الأولى في قائمة الفنانين الدوليين للعام الخامس على التوالي لتصبح أول فنان غير ناطق باللغة الإنغليزية في هذا المجال، كما احتلت أعلى المراكز كفنان كوري للعام الخامس على التوالي مما يثبت مكانتها على قمة البوب للقرن الحادي والعشرين.ومن ناحية أخرى، احتلت فرق "سيفنتين" المركز السادس، و"ستراي كيز" المركز السابع من بين فناني الكي بوب في قائمة العام الماضي.يشار إلى أن الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية ظل يعد قائمة الفنانين الدوليين من خلال تقييم مبيعات الألبومات الحقيقية وتنزيلات الموسيقى الرقمية وأرقام تدفق الصوت والفيديوهات التي تُباع حول العالم كل عام.