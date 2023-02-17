الحكومة الكورية تخطط لفحص المياه الملوثة من محطة هوكوشيما النووية باستمرار

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قالت الحكومة الكورية الجنوبة إنها سوف تنفذ عمليات فحص دورية مستمرة على المياه الملوثة التي ستفرغها اليابان من محطة فوكوشيما النووية في البحر، وذلك من أجل التأكد بشكل علمي وموضوعي من سلامة المياه الملوثة وتأمين معالجتها بطرق تتوافق مع القوانين والمعايير الدولية.وأشار مكتب تنسيق السياسات الحكومية في العاصمة الكورية الجنوبية اليوم إلى أن لجنة التنظيم النووي اليابانية وافقت على خطة معدلة لتفريغ المياه الملوثة من المحطة النووية بحيث يتم فيها تخفيض المواضع الخاضعة لقياس المواد المشعة، مؤكدا أن الحكومة الكورية ستضع أولوية عليا لصحة وسلامة المواطنين الكوريين في المستقبل أيضا.وأوضح أن الحكومة الكورية ستجري مراجعات علمية وتكنولوجية على خطط اليابان لإطلاق المياه الملوثة، وتأكيد وتقييم نتائج تحليل الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمياه الملوثة وأداء مرافق التصريف البحري في اليابان بشكل شامل، كما ستتخذ الإجراءات اللازمة استعدادا لتفريغ اليابان المياه الملوثة في البحر، بما في ذلك توسيع مسوحات النشاط الإشعاعي المحلي في البحار المحلية القريبة والبعيدة، وتشغيل نظام لإدارة ومراقبة سلامة البحار الكورية والمنتجات المائية من خلال تعزيز اختبارات النشاط الإشعاعي للمنتجات المائية والسيطرة على بلد المنشأ، واللوائح الخاصة باستيراد المنتجات المائية اليابانية باستمرار.