الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

الحكومة الكورية تخطط لفحص المياه الملوثة من محطة هوكوشيما النووية باستمرار

Write: 2023-02-23 12:57:29Update: 2023-02-23 15:51:15

الحكومة الكورية تخطط لفحص المياه الملوثة من محطة هوكوشيما النووية باستمرار

Photo : YONHAP News

قالت الحكومة الكورية الجنوبة إنها سوف تنفذ عمليات فحص دورية مستمرة على المياه الملوثة التي ستفرغها اليابان من محطة فوكوشيما النووية في البحر، وذلك من أجل التأكد بشكل علمي وموضوعي من سلامة المياه الملوثة وتأمين معالجتها بطرق تتوافق مع القوانين والمعايير الدولية.
وأشار مكتب تنسيق السياسات الحكومية في العاصمة الكورية الجنوبية اليوم إلى أن لجنة التنظيم النووي اليابانية وافقت على خطة معدلة لتفريغ المياه الملوثة من المحطة النووية بحيث يتم فيها تخفيض المواضع الخاضعة لقياس المواد المشعة، مؤكدا أن الحكومة الكورية ستضع أولوية عليا لصحة وسلامة المواطنين الكوريين في المستقبل أيضا.
وأوضح أن الحكومة الكورية ستجري مراجعات علمية وتكنولوجية على خطط اليابان لإطلاق المياه الملوثة، وتأكيد وتقييم نتائج تحليل الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمياه الملوثة وأداء مرافق التصريف البحري في اليابان بشكل شامل، كما ستتخذ الإجراءات اللازمة استعدادا لتفريغ اليابان المياه الملوثة في البحر، بما في ذلك توسيع مسوحات النشاط الإشعاعي المحلي في البحار المحلية القريبة والبعيدة، وتشغيل نظام لإدارة ومراقبة سلامة البحار الكورية والمنتجات المائية من خلال تعزيز اختبارات النشاط الإشعاعي للمنتجات المائية والسيطرة على بلد المنشأ، واللوائح الخاصة باستيراد المنتجات المائية اليابانية باستمرار.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;