الرئيس الكوري يوفد مبعوثا لتقديم العزاء لتركيا

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قالت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية إن "جانغ صونغ مين" مساعد الرئيس للاستراتيجيات المستقبلية قد زار تركيا يومي الاثنين والثلاثاء لنقل رسالة عزاء من الرئيس الكوري "يون صوك يول" إلى تركيا.والتقى جانغ خلال الزيارة بـ"إبراهيم قالن" المستشار الخاص للرئيس التركي "رجب طيب إردوغان"، حيث نقل إليه رسالة الرئيس يون.وأعرب المسؤول التركي عن امتنانه لدعم وتشجيع كوريا الدولة الشقيقة، بما في ذلك إرسال فرق للإنقاذ، وتقديم مساعدات إنسانية، وتبني قرار ذي صلة من قبل البرلمان، وقال إنه يأمل في مواصلة التعاون مع كوريا في عملية الاستجابة لأضرار الزلزال في المستقبل أيضا.كما التقى المبعوث الكوري بوزير الخارجية التركي ومدير وكالة إدارة الكوارث حيث أكد على تضامن كوريا واستعدادها لدعم تركيا.