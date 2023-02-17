الصين تلمح إلى إلغاء فحص كورونا على القادمين من كوريا

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قالت الحكومة الصينية إنها ستضع في الحسبان إلغاء فحص فيروس كورونا الذي ظلت تجريه على القادمين من كوريا ردا على قرار الحكومة الكورية بإلغاء الفحص على القادمين من الصين بدءا من الأول في شهر مارس القادم.وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وون بين" أمس إن بكين ستضع في الاعتبار اتخاذ إجراءات موازية في الوقت المناسب ردا على سؤال عما إذا كان الجانب الصيني سيتخذ قرارا مساويا لقرار كوريا.وأوضح أنه على علم بالتقارير الواردة من كوريا، وينبغي على الأطراف المعنية إلغاء القيود التمييزية ضد الصين في أقرب وقت ممكن، وتهيئة الظروف الملائمة للتبادلات البشرية.تجدر الإشارة إلى أن المركز الكوري لمكافحة الكوارث والسلامة أعلن أمس أنه سيتم رفع فحص كوريا على القادمين من الصين بدءا من الأول من مارس.