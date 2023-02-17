كوريا تسعى لمضاعفة صادرات المحتويات إلى الشرق الأوسط وأروبا

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من المتوقع أن تنفذ الحكومة الكورية خطة لمضاعفة الصادرات من المحتويات الكورية إلى الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وأوربا حتى عام 2027.وتستهدف بذلك أن تكون كوريا رابع أكبر الدول من حيث المحتويات الثقافية من خلال دعم دخول المنصات الكورية إلى الخارج وتشجيع الصناعات ذات الصلة اعتمادا على الرواج الكبير لكتب الكرتون الكورية على الإنترنت والمسلسلات التلفزيونية الكورية.وأعلنت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة عن "استراتيجية الصادرات من المحتويات الكورية" في الاجتماع الرابع لإستراتيجية الصادرات الذي عُقد برئاسة الرئيس "يون صوك يول" اليوم.ووفقا لوزارة الثقافة والرياضة والسياحة، يمكن تلخيص استراتيجية الصادرات من المحتويات الكورية على أنها ما يسمى "3 إي" أي توسيع سوق الصادرات، وتوسيع صناعة المحتوى ، واستخدام التأثيرات المتميزة للمحتويات الكورية.وفي سياق متصل، ستركز على المناطق التي تكون فيها المحتويات الكورية أقل نشاطا نسبيا مثل الشرق الأوسط وأوربا وأمريكا الشمالية.يشار إلى أن الصين وتايوان وهونغ كونغ تمثل 36% من إجمالي الصادرات من المحتويات الكورية بينما تمثل اليابان 15.4 % منها بحيث تحتل الدول الناطقة بالصينية واليابان أكثر من نصفها.في المقابل، تمثل أمريكا الشمالية 13.3 %، وأوربا 10.9 %، والشرق الأوسط وغيرها 5.8%.ومن أجل توسيع الأسواق الخارجية من المحتويات الكورية، ستزيد الحكومة من تنظيم معارض المنتجات الثقافية في الخارج، بما في ذلك، إقامة معارض ذات الصلة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هذا العام.بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء مراكز المحتويات الكورية في مدن نيويورك الأمريكية، فرانكفورت الألمانية، ونيودلهي الهندية، ومكسيكو سيتي المكسيكية بحيث سيزداد عدد المراكز من 10 مراكز في 9 دول إلى 15 مركزا في 13 دولة.نظرا لأن دول الشرق الأوسط تحول اهتمامها مؤخرا إلى أحدث التقنيات والمحتويات الثقافية، فإن الوزارة الكورية ستعمل على توزيع المحتويات المناسبة لها مع مراعاة اللغات والثقافات المحلية وإنشاء مراكز اتصال من خلال تنظيم مختلف الأحداث الثقافية مثل عروض الكي بوب.