البنك المركزي يجمد معدل الفائدة عند 3.5%

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حافظ بنك كوريا المركزي على معدل الفائدة القياسي عند 3.5% للتعامل مع التباطؤ الاقتصادي.وفي اجتماع السياسات النقدية الذي عقده البنك المركزي اليوم الخميس، قرر البنك تجميد معدل الفائدة الرئيسي، منهيا بذلك اتجاه رفع معدل الفائدة الذي استمر لمدة 17 شهرا منذ أغسطس من عام 2021.وخلال تلك الفترة، رفع البنك المركزي معدل الفائدة 10 مرات، بما في ذلك 7 زيادات متتالية، بزيادة إجمالية بلغت 3 نقاط مئوية.وجاء قرار اليوم الخميس وسط تصاعد المخاوف من الركود الاقتصادي وسط المؤشرات الاقتصادية السلبية.وقد انكمش الاقتصاد الكوري في الربع الأخير من العام الماضي للمرة الأولى منذ عامين ونصف، وتقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% عن الربع السابق.ويُخشى أن يستمر الانكماش حتى الربع الأول من هذا العام بسبب تباطؤ الصادرات.ومن ناحية أخرى، انخفض مؤشر ثقة المستهلك بمقدار 0.5 نقطة على أساس شهري إلى 90.2 نقطة في فبراير، وسط تباطؤ الصادرات وارتفاع الأسعار.