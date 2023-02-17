وزير خارجية كوريا لن يجتمع مع نظيره الياباني في اجتماعات مجموعة العشرين

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من المقرر أن يشارك وزير خارجية كوريا الجنوبية "بارك جين" في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين الذي سيُعقد يومي 1 و2 مارس في "نيودلهي"، لكن وزير خارجية اليابان "يوشيماسا هاياشي" سيتخلف عن الاجتماع، وفقا لمصادر دبلوماسية.وكان من المتوقع على نطاق واسع سابقا أن يجتمع وزيرا خارجية كوريا الجنوبية واليابان على هامش مؤتمر مجموعة العشرين، لكن مصادر دبلوماسية قريبة من وزارة الخارجية قالت إن "هاياشي" سيتخلف عن الاجتماع، حيث سيكون من الصعب عليه السفر خارج البلاد بعد أن بدأ البرلمان الياباني جلسته العادية.ومن المعتاد أن يحضر جميع الوزراء في اليابان الجلسات البرلمانية المتعلقة بالميزانية، والتي ستبدأ في الشهر القادم.وقد اجتمع "بارك" مع "هاياشي" وجها لوجه في الأسبوع الماضي في ألمانيا على هامش مؤتمر "ميونخ" الأمني، حيث ناقشا قضية تعويض ضحايا العمل القسري الكوريين، لكنهما فشلا في تضييق الخلافات.