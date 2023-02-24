الرئيس الجديد لاتحاد الصناعات الكورية يتعهد بالفصل بين السياسة والأعمال

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تعهد "كيم بيونغ جون"، الرئيس الجديد بالنيابة لاتحاد الصناعات الكورية، بالفصل بين السياسة والأعمال.وصرح "كيم" بهذا التعهد أمس الخميس في مؤتمر صحفي، بعد انتخابه لمنصب القائم بأعمال رئيس الاتحاد.وكان "كيم" يجيب عن سؤال حول ما إذا كانت مسيرته السياسية وعلاقته مع الرئيس قد تكون سببا في إثارة الجدل داخل الاتحاد، في إشارة إلى الخلط المحتمل بين السياسة والأعمال. وقد قاد "كيم" لجنة الحملة الرئاسية للرئيس "يون صوك يول" خلال فترة الانتخابات الرئاسية.وقال "كيم" إنه لا يعتبر نفسه سياسيا، وأكد أنه سيفصل بين السياسة والأعمال، مشيرا إلى أن الخلط بين السياسة والأعمال كان السبب في تعرض الاتحاد لانتقادات واسعة خلال فضيحة الفساد خلال إدارة الرئيسة المعزولة "بارك كون هيه".وأضاف "كيم" أنه يعتقد أنه تم انتخابه في منصبه، ليس بسبب علاقته بالرئيس "يون"، ولكن بسبب أفكاره وفلسفته حول الديمقراطية الحرة واقتصاد السوق الحر.