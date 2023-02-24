كوريا الجنوبية تؤكد استمرارها في تقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا

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التقى وزير الخارجية الكوري الجنوبي "بارك جين" مع سفير أوكرانيا في سيول أمس الخميس، حيث أعرب عن احترامه للشعب الأوكراني في التغلب على صعوبات الحرب المستمرة التي تشنها روسيا ضدهم.ووفقا لوزارة الخارجية الكورية، التقى الوزير "بارك" بالسفير "دميترو بونومارينكو" في مقر الوزارة في سيول عشية الذكرى الأولى للحرب في أوكرانيا.وأعرب "بارك" عن احترامه العميق لشجاعة وتضحيات الشعب الأوكراني في التغلب على مصاعب الحرب، معربا عن أمله في حل الوضع الحالي في أقرب وقت ممكن.وخلال الاجتماع، قال الوزير بارك إن كوريا الجنوبية تدعم أوكرانيا بمختلف الطرق للمساعدة في إنهاء الحرب واستعادة السلام في أقرب وقت ممكن، مع التأكيد على أن كوريا الجنوبية ستواصل تقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا.ومن جانبه، أعرب السفير الأوكراني عن امتنانه لدعم وتضامن كوريا الجنوبية وشعبها، كما أعرب عن أمله في أن تقوم كوريا الجنوبية بدور محوري عالمي، وأن تنضم إلى الجهود الدولية لإنهاء الحرب وإحلال السلام الدائم في بلاده.