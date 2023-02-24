كوريا الشمالية تجرب إطلاق صاروخ كروز استراتيجي

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قالت كوريا الشمالية إنها أجرت تدريبات على إطلاق صاروخ "كروز" استراتيجي أمس الخميس.وأضاف تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الجمعة أن وحدة صواريخ "كروز" الاستراتيجية أطلقت 4 صواريخ "كروز" استراتيجية من طراز "هوا سال-2" من مدينة "كيم تشيك" في شمال شرق البلاد باتجاه البحر الشرقي في ساعة مبكرة من صباح الخميس.وقالت الوكالة إن الصواريخ الأربعة أصابت أهدافها المحددة مسبقا بدقة، بعد أن حلقت في مدارات طيران بيضاوية الشكل لمسافة بلغت ألفيْ كيلومتر ولمدة تتراوح بين 10 آلاف و208 ثوان، إلى 10 آلاف و224 ثانية.ونقلت الوكالة عن اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم إعرابها عن الارتياح لنتائج الإطلاق.وأكدت الوكالة أن الإطلاق أظهر الموقف الحربي للقوة القتالية النووية لكوريا الشمالية، والتي تعزز قدراتها على شن هجمات نووية مضادة للقوات المعادية بكل الطرق.وجاءت تلك التدريبات بعد يوم من إجراء سيول وواشنطن تدريبات في مقر وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، على مواجهة التهديدات النووية لكوريا الشمالية.