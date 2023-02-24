كوريا الجنوبية وبولندا تتفقان على مساعدة أوكرانيا

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صرح وزير الدفاع الكوري الجنوبي "لي جونغ سوب" أمس الخميس بأنه تم التوصل إلى اتفاق مع بولندا بشأن مساعدة أوكرانيا.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نظيره البولندي "ماريوس باساتشاك" في "وارسو"، حيث قال إن البلدين يشتركان في قيم الحرية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، ويسعى كلاهما إلى تحقيق السلام والازدهار العالميين.ولم يتطرق الوزير الكوري إلى تفاصيل الاتفاق بين البلدين.وقال "لي" إن بولندا وافقت على دعم الجهود العالمية وسياسات كوريا الجنوبية من أجل السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.وخلال المحادثات ناقش وزيرا الدفاع أيضا سبل تسريع تنفيذ عقود شراء الأسلحة الموقعة بين الشركات الكورية وبولندا.