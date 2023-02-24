سيول وواشنطن تجريان تدريبات حوارية حول التهديد النووي الكوري الشمالي

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أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات حوارية في مقر وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، أول من أمس الأربعاء، لمواجهة تصاعد تهديدات الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية الكورية الشمالية.وقالت المتحدثة باسم البنتاغون "سابرينا سينغ" في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء إن البلدين عقدا التمرين الحواري الثامن للجنة استراتيجية الردع.ووفقا لبيان صحفي صادر عن البنتاغون بعد التدريبات، ترأس نائب وزير الدفاع للسياسات "هيو تيه كيون" وفد كوريا الجنوبية، بينما ترأس مسؤولون كبار من البنتاغون الفريق الأمريكي.وجاء في البيان أن المشاركين أجروا مناقشات معمقة حول مختلف الأساليب تجاه موقف الردع والتعامل والاستجابة لمواجهة القدرات النووية والصاروخية المتطورة لكوريا الشمالية.وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن سيناريو التدريبات ركز على الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية من قبل كوريا الشمالية، حيث ناقش الجانبان الخيارات المختلفة لإظهار قدرات التحالف والتعامل المناسب مع أي استخدام للأسلحة النووية.كما زار المشاركون في التدريبات منشآت تدريب الغواصات النووية الأمريكية في ولاية "جورجيا" الأمريكية أمس الخميس.