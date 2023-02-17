وزير الخارجية الكوري يلتقي بنواب أمريكيين لبحث قانون تخفيض التضخم

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التقى وزير الخارجية الكوري "بارك جين" أمس الخميس في سيول بعدد من النواب الأمريكيين الذين يقومون حاليا بزيارة لكوريا الجنوبية، حيث طالبهم بإيلاء الاهتمام بقضية قانون تخفيض التضخم الذي قد يؤثر تأثيرا سلبيا على الشركات الكورية.وخلال اللقاء، رحب الوزير "بارك" بالزيارة التي يقوم بها الوفد البرلماني الفيدرالي الأمريكي لأول مرة لكوريا الجنوبية منذ افتتاح الدورة الثامنة عشرة بعد المائة للكونغرس الأمريكي.وقال الوزير بارك إن قانون تخفيض التضخم الأمريكي سيسهم في الجهود المبذولة لمواجهة تغير المناخ، لكنه أكد على ضرورة إيلاء الكونغرس الأمريكي اهتماما بالشركات الكورية لمنع تعرضها المحتمل لوضع غير مواتٍ.كما دعا النواب الأمريكيين إلى دعم تعزيز التحالف الاستراتيجي الكوري الأمريكي الذي يشمل مجالات الأمن والاقتصاد والتكنولوجيا بمناسبة الذكرى السبعين على إقامة التحالف هذا العام، بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية.ومن جانبهم، أكد النواب الأمريكيون على الاستمرار في بذل جهودهم للتنمية المستدامة للعلاقات بين سيول وواشنطن، وتعزيز التعاون الثنائي في توسيع الاستراتيجية الخاصة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، كما شددوا على أهمية التعاون الثلاثي بين سيول وواشنطن وطوكيو لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.